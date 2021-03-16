Son dakika haberi: Afganistan'da üniversite servisine silahlı saldırı: 2 ölü - Son Dakika

Afganistan'ın kuzeyindeki Baglan vilayetinde öğretim üyelerini ve öğrencileri taşıyan araca düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti.

Baglan Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Cavid Beşarat, basına yaptığı açıklamada, Baglan'ın Hüseyin Hil bölgesinde Baglan Üniversitesi öğretim üyelerini ve öğrencilerini taşıyan servise silahlı saldırı düzenlendiğini söyledi.

Saldırıda bir öğrenci ile araç sürücüsünün yaşamını yitirdiğini, altı öğretim üyesinin yaralandığını ifade eden Beşarat, saldırıdan Taliban'ı sorumlu tuttu.

Taliban ise yaptığı açıklamada bu iddiayı reddetti.

Ülke genelinde son zamanlarda artmaya başlayan suikast girişimlerinin hedefinde gazeteciler, aktivistler, din alimleri, devlet memurları ve güvenlik güçleri bulunuyor.

Afganistan hükümeti, bu saldırılardan Taliban'ı sorumlu tutarken, örgüt saldırılarla bağlantısının olmadığını savunuyor.