Son dakika haberi... Afganistan'daki sel felaketinde can kaybı 160'a yükseldi - Son Dakika

Afganistan'ın başkenti Kabil'de meydana gelen sel felaketinde ölü sayısı 160'a, yaralı sayısı 250'ye yükseldi.

Afganistan'ın başkenti Kabil'in kuzeyinde bulunan Parwan vilayetinin merkezinde 3 gün önce yerel saatle 02.00'de meydana gelen sel felaketinde bilanço artıyor. Afgan hükümeti, toplam 13 ilde ölü sayısının 160'a, yaralı sayısının 250'ye yükseldiğini kurtarma çalışmalarının devam ettiğini aktardı. 15 kişinin ise hala kayıp olduğu belirtildi. Savunma Bakanlığı, Afgan güvenlik güçlerinin kurtarma çalışmalarına yardım ettiğini ve yardım dağıttığını aktardı.

Yetkililer, can kaybının artmasından endişe ediyor.

(İHA)