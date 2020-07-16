Son dakika haberi! Afganistan-Pakistan sınırında çatışma: 4 ölü - Son Dakika

Son dakika haberi! Afganistan-Pakistan sınırında çatışma: 4 ölü

Son dakika haberleri: Afganistan ile Pakistan arasındaki tartışmalı Durand Hattı'nda, iki ülke sınır birlikleri arasında çatışma çıktığı bildirildi.

Afganistan ile Pakistan arasındaki tartışmalı Durand Hattı'nda, iki ülke sınır birlikleri arasında çatışma çıktığı bildirildi.

Fenerbahçe'nin eski yıldızı Nicolas Anelka'nın belgeseli 5 Ağustos'ta yayınlanacak
Gelmeyen eskorta 57 bin TL! Dolandırıldığını anlayan vatandaş soluğu karakolda aldı
10 yaşındaki kız çocuğunu taciz eden sapığı dövüp polise teslim ettiler


Kunar Valiliği Sözcüsü Abdul Gani Musammim, basına yaptığı açıklamada, Pakistan sınır birliklerinin Kunar vilayetinin Serkani ilçesine roket mermisi fırlattığını söyledi.

Saldırıda 4 sivilin yaşamını yitirdiğini, 9 sivilin yaralandığını ifade eden Musammim, Afgan sınır birliklerinin saldırıya karşılık vermesinin ardından sınırda çatışma çıktığını belirtti.

Durand Hattı

Afganistan ile Pakistan arasındaki kuzeydoğudan güneybatıya uzanan 2 bin 640 kilometrelik sınırı oluşturan "Durand Hattı", 1893'te o dönem İngiliz Hindistan'ı Dışişleri Bakanı Sir Mortimer Durand ile Afganistan Şahı Emir Abdurrahman Han arasındaki anlaşmayla belirlendi.

Pakistan, Durand Hattı'nı uluslararası sınır olarak kabul etmesine rağmen Afganistan, bu sınırı tanımıyor. Bu nedenle iki ülke askerleri arasında sınırda sürekli çatışmalar yaşanıyor.

İslamabad ve Kabil yönetimleri, uzun süredir karşılıklı "topraklarındaki militanlara göz yumma" suçlamasında bulunuyor.

Afganistan, Pakistan, Dünya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2020 10:25 Kaynak: AA

Son Dakika Dünya Son dakika haberi! Afganistan-Pakistan sınırında çatışma: 4 ölü - Son Dakika Dünya
YORUMLAR

Son Dakika

17:02 Fenerbahçe'nin eski yıldızı Nicolas Anelka'nın belgeseli 5 Ağustos'ta yayınlanacak 16:09 Gelmeyen eskorta 57 bin TL! Dolandırıldığını anlayan vatandaş soluğu karakolda aldı 15:43 10 yaşındaki kız çocuğunu taciz eden sapığı dövüp polise teslim ettiler 15:42 Ata tecavüz ederken bir vatandaşın cep telefonuyla görüntülenen sapık serbest bırakıldı 15:41 Sergen Yalçın, Beşiktaş ile sözleşmesini tek taraflı fesheden Ruiz'e tepki gösterdi: Giden gider, kalan sağlar bizimdir 15:21 Azerbaycan basını canlı yayında duyurdu! Türk F-16'lar Ermenistan sınırında gövde gösterisi yaptı 14:37 Van'da şehit olan 7 emniyet mensubundan Semih Güzelay, 2007 yılında tekvandoda Avrupa şampiyonu olmuş 14:33 Son Dakika: Azerbaycan Dışişleri Bakanı Elmar Memmedyarov'den sürpriz istifa kararı 14:31 Koronavirüsten daha ölümcül olan bubonik veba, Çin ve Moğolistan'dan sonra ABD'ye de sıçradı 13:47 AB'nin "güvenli ülkeler" listesinde Türkiye'ye yine yer verilmedi 13:14 Eski kocasının yeni eşine saldırdı! Sokak ortasında saç saça baş başa kavga 12:53 Uyuşturucu kuryesi kadından pes dedirten savunma: Bu işi yapmasaydım, kötü yola düşecektim 12:33 Sosyal medyadaki kampanyaya 7.5 milyon kişi destek verdi, İran'da üç kişinin idamı durduruldu 12:19 Aykut Kocaman, Göztepe'nin başında Süper Lig'e geri dönüyor 12:11 Kafasına bıçak saplanmış yaralının gösterdiği sakin tavırlar görenleri şaşırttı
Fenerbahçe'nin eski yıldızı Nicolas Anelka'nın belgeseli 5 Ağustos'ta yayınlanacak
17:02
Gelmeyen eskorta 57 bin TL! Dolandırıldığını anlayan vatandaş soluğu karakolda aldı
16:09
10 yaşındaki kız çocuğunu taciz eden sapığı dövüp polise teslim ettiler
15:43
Ata tecavüz ederken bir vatandaşın cep telefonuyla görüntülenen sapık serbest bırakıldı
15:42
Sergen Yalçın, Beşiktaş ile sözleşmesini tek taraflı fesheden Ruiz'e tepki gösterdi: Giden gider, kalan sağlar bizimdir
15:41
Azerbaycan basını canlı yayında duyurdu! Türk F-16'lar Ermenistan sınırında gövde gösterisi yaptı
15:21
Van'da şehit olan 7 emniyet mensubundan Semih Güzelay, 2007 yılında tekvandoda Avrupa şampiyonu olmuş
14:37
Son Dakika: Azerbaycan Dışişleri Bakanı Elmar Memmedyarov'den sürpriz istifa kararı
14:33
Koronavirüsten daha ölümcül olan bubonik veba, Çin ve Moğolistan'dan sonra ABD'ye de sıçradı
14:31
AB'nin "güvenli ülkeler" listesinde Türkiye'ye yine yer verilmedi
13:47
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.07.2020 17:09:55. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberi! Afganistan-Pakistan sınırında çatışma: 4 ölü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]