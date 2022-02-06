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Son dakika haberi: Afrika Birliği, İsrail'in gözlemci üyeliğine ilişkin kesin kararı gelecek yıla erteledi - Son Dakika

Son dakika haberi: Afrika Birliği, İsrail'in gözlemci üyeliğine ilişkin kesin kararı gelecek yıla erteledi

06.02.2022 19:06
Son dakika haberi: Afrika Birliği, İsrail'in gözlemci üyeliğine ilişkin kesin kararı gelecek yıla erteledi

Son dakika haberlerine göre Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da düzenlenen Afrika Birliği (AfB) Zirvesinde, İsrail'in gözlemci üyeliğine ilişkin kesin kararın gelecek yılki zirvede görüşüleceği öne sürüldü.

Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da düzenlenen Afrika Birliği (AfB) Zirvesinde, İsrail'in gözlemci üyeliğine ilişkin kesin kararın gelecek yılki zirvede görüşüleceği öne sürüldü.

Yerel basındaki habere göre, İsrail'in AfB'deki gözlemci üyeliğine ilişkin karar ertelendi.

AfB, İsrail'in gözlemci üyeliğine ilişkin kesin kararını gelecek yıl düzenlenecek zirvede verecek.

Afrika Birliği Komisyonu, 22 Temmuz 2021'de İsrail'in gözlemci üyeliğini kabul etmişti.

Güney Afrika, Namibya, Botsvana, Mısır, Cezayir, Komor Adası, Tunus, Cibuti, Moritanya ve Libya gibi ülkeler karara itiraz ettiklerini duyurmuştu.

İsrail, Afrika Birliği Örgütü'nün (OAU) 2002'de yeniden yapılandırılarak AfB'ye dönüştükten sonra gözlemci üyeliğini kaybetmişti.

Filistin-İsrail meselesinde iki devletli çözümü destekleyen Afrika Birliği, daha önce İsrail'in gözlemci üye olma çabalarını tüm girişimlere rağmen reddetmişti.

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Addis Ababa, Etiyopya, Afrika, İsrail, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Afrika Birliği, İsrail'in gözlemci üyeliğine ilişkin kesin kararı gelecek yıla erteledi - Son Dakika


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