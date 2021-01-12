Son dakika haberi: Afrika kıtasında Kovid-19 vaka sayısı 3 milyon 98 bini geçti - Son Dakika

Son dakika haberi: Afrika kıtasında Kovid-19 vaka sayısı 3 milyon 98 bini geçti
12.01.2021 20:25
Son dakika gündem haberi: Afrika kıtasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilenlerin sayısı 3 milyon 98 bin 289'a yükseldi.
Afrika kıtasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilenlerin sayısı 3 milyon 98 bin 289'a yükseldi.
Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, kıta genelinde virüs nedeniyle 73 bin 576 kişi hayatını kaybetti.
Kıtadaki vaka sayısı 3 milyon 98 bin 289'a, iyileşenlerin sayısı 2 milyon 496 bin 784'e çıktı.
Kıtada en fazla ölüm ve vaka sayısı Güney Afrika, Fas, Tunus ve Mısır'da görüldü.
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