Son dakika haberi! Afrika ülkesi Botsvana'ya COVAX kapsamında 33 bin doz Kovid-19 aşısı ulaştı - Son Dakika

Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) düşük ve orta gelirli ülkelerin aşılara eşit erişimini sağlamayı amaçlayan Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı (COVAX) kapsamında, Afrika ülkesi Botsvana'ya 33 bin doz yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı gönderildi.
DSÖ Afrika Bölgesinin Twitter hesabından yapılan açıklamada, aşıların hafta sonu Botsvana'ya ulaştığı bildirildi.
Etiyopya Hava Yollarına ait uçakla Botsvana'ya getirilen 33 bin doz Kovid-19 aşısının ilk olarak sağlık çalışanları ve risk grubundaki kişilere yapılacağı aktarıldı.
COVAX kapsamında, Afrika'da 45'ten fazla ülkeye Kovid-19 aşısı gönderildi.
Şimdiye kadar 7,7 milyon doz aşı, yüksek risk taşıyan bölgelere ulaştı.
Botsvana'da 38 bin 466 kişide Kovid-19 tespit edilirken, 506 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.
Kaynak: AA
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