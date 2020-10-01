Afrin'de bomba yüklü araç patladı - Son Dakika

Suriye'nin Afrin ilçesinde bir araca yerleştirilen bomba patlatıldı. Olayda en az 2 sivil yaralandı.

Suriye'nin Afrin ilçe merkezinde bulunan El-Nayrouz kavşağında bir araca yerleştirilen bomba patlatıldı. Patlamada en az 2 sivilin yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara müdahale ederek hastaneye kaldırdı. Patlama sonrası çevrede hasar meydana gelirken, araç kullanılamaz hale geldi.

(Hamad Alnajjar/İHA)