Afrin'de bomba yüklü araç patladı - Son Dakika

Suriye'nin Afrin ilçesinde bir araca yerleştirilen bomba patlatıldı. Olayda en az 2 sivil yaralandı.
Suriye'nin Afrin ilçe merkezinde bulunan El-Nayrouz kavşağında bir araca yerleştirilen bomba patlatıldı. Patlamada en az 2 sivilin yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara müdahale ederek hastaneye kaldırdı. Patlama sonrası çevrede hasar meydana gelirken, araç kullanılamaz hale geldi.
(Hamad Alnajjar/İHA)
Haber Yayın Tarihi: 01.10.2020 11:15 - Kaynak: İHA
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