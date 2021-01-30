Son dakika haberi! Afrin'de bomba yüklü araçla saldırı: 3 ölü, 18 yaralı - Son Dakika

Son dakika haberi! Afrin'de bomba yüklü araçla saldırı: 3 ölü, 18 yaralı
30.01.2021 15:57
Son dakika gelişmesine göre Suriye'nin Afrin ilçesinde bomba yüklü aracın infilak etmesi sonucu 3 kişinin hayatını kaybettiği, 18 kişinin de yaralandığı bildirildi.
Suriye'nin Afrin ilçesinde bomba yüklü aracın infilak etmesi sonucu 3 kişinin hayatını kaybettiği, 18 kişinin de yaralandığı bildirildi.
Suriye'nin Halep kentinin kuzeyinde bulunan Afrin ilçesinde bomba yüklü araç patladı. Dükkanların yer aldığı ve sivillerin yoğun olarak bulunduğu bölgede meydana gelen patlama sonucu 3 kişinin hayatını kaybettiği, 18 kişinin de yaralandığı bildirildi. Olay yerinde gelen sivil savunma ekiplerinin yaralıları hastaneye kaldırdığı aktarıldı.
-İHA-
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