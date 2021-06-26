Son dakika haberi! Afrin'de bombalı araçla saldırı: 3 ölü, 3 yaralı - Son Dakika

Erdoğan'dan Z kuşağına mesaj: Bu ülke için neler yaptığımızı bilmeniz gerek

Erdoğan'dan Kanal İstanbul çıkışı: Kime sorulması gerekiyorsa onlara sorulmuş ve yola çıkılmıştır

Cumhurbaşkanı, Kanal İstanbul'un temelini atmak için tören alanına helikopterle iniş yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Sen beni çıldırtacaksın" dedi, herkes merak etti! Peki kimdir bu Muhsin?