Son dakika haberi... Afyon Belediye Yüntaş Voleybol - Arkas Spor: 1-3

SALON: Prof. Dr. Veysel Eroğlu Spor

HAKEMLER: Ozan Çağı Sarıkaya, Zafer Özmen

SÜRELERİ: 25, 26, 27, 29 (107)

Afyon Belediye Yüntaş Voleybol takımı Aksa Sigorta Efeler Ligi'nin ikinci haftasında sahasında Arkas Spor'a 3-1 mağlup oldu.

Maça iki takım da üstünlük kurma mücadelesiyle başladı. Afyon Belediye'nin önde götürdüğü ilk setin sonunda toparlanan Arkas Spor, ilk seti 18-25 kazanarak 1-0 öne geçti. İkinci sete yine Afyon Belediye hızlı başladı. 15'li sayılara kadar Afyon Belediye'nin üstünlüğünün hakim olduğu setin son sayılarında yine Arkas öne geçti ve 20-25 bu seti de kazandı: 0-2. Üçüncü sete hızı başlayan ekip Afyon Belediye olurken 3 farkı yakaladı. Teknik mola sonrasında Arkas farkı kapatıp eşitliği sağladı. Set sonuna başa baş geçen mücadeleyi 25-21 Afyon Belediye kazandı: 1-2. Dördüncü sete hızlı başlayan ekip Arkas oldu. Kısa sürede üstünlüğü ele alan Arkas, 3 sayılık farkı açtı. Son setin teknik molasına Arkas 9-12 önde girdi. Üstünlüğünü korumayı başaran Arkas seti de 18-25 kazandı: 1-3.

- Afyonkarahisar