Afyonkarahisar'a, Hatay'dan şehit ateşi düştü - Son Dakika

Afyonkarahisar'a, Hatay'dan şehit ateşi düştü

-Silah arkadaşının şehidin ardından yaptığı sosyal medya paylaşımı duygulandırdı

-Askeri araç kazasında şehit düşen uzman çavuşun acı haberi baba ocağına ulaştı

AFYONKARAHİSAR - Hatay'da askeri aracın kaza yapması sonucu şehit olan Afyonkarahisarlı Uzman Çavuş Necati Yatkak'ın baba ocağına ateş üstü. Şehidin bir silah arkadaşının ardından sosyal medyadan yaptığı 'Gidişinle bizi üzdün be gardaşım, mekanın cennet olsun' paylaşımı ise yürekleri dağladı.

Hatay'ın Kırıkhan ilçesi Hassa yolu üzerinde askeri aracın kaza yapması sonucu Uzman Çavuşlar Halit Altun ve Necati Yatkak şehit düştü. Olayın ardından şehit Yatkak'ın Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesine bağlı Bulca köyündeki baba ocağına ateş düştü. Şehit haberinin gelmesi ile şehidin baba evine Türk bayrağı asıldı. Şehidin babası Hayrettin, annesi Ummuhan Yatkak ve 6 kardeşi acılı haberi alır almaz adeta yıkıldı. Sinir krizleri geçiren aile üyelerine evin önünde hazır bekletilen 112 Acil servis ekipleri müdahale etti. Şehit haberinin ardından ilçe protokol üyeleri ile askeri erkan Yatkak ailesine taziye için geldi.

Şehidin arkadaşının paylaşımı yürekleri dağladı

Şehit Yatkak'ın geçtiğimiz haftalarda boşandığı ve 2 yaşında bir erkek çocuğu olduğu öğrenildi.

Öte yandan, şehidin bir asker arkadaşının ise şehit Yatkak'ın fotoğrafı ile sosyal medyadan 'Yaktın bizi devrem Rabbim ailene sabır versin, vatan sağolsun. Gidişinle bizi üzdün be gardaşım, mekanın cennet olsun' notu ile yaptığı paylaşım ise yürekleri dağladı.