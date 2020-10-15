Son dakika haberi... Afyonkarahisar'da 10 bina Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı - Son Dakika

Son dakika haberi... Afyonkarahisar'da 10 bina Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı
15.10.2020 20:37
Edinilen son dakika haberine göre Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, 10 binada karantina uygulaması başlatıldı.
Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, 10 binada karantina uygulaması başlatıldı.
Emirdağ Kaymakamlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun aldığı kararla, Kovid-19 salgınını önlemek ve vatandaşları salgından korumak için kentteki 10 binada karantina uygulamasının başlatıldığı belirtildi.
Adreslerin paylaşıldığı açıklamada, karantina tedbirlerine uymayanlar hakkında adli ve idari cezai işlem uygulanacağı ifade edildi.
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