Son dakika haberi... Afyonkarahisar'da 23 asker, KYK yurdunda karantinaya alındı - Son Dakika

Maske takan ve sosyal mesafe kurallarına göre koltuklara tekli oturdukları gözlenen askerler, karantinayı geçirecekleri yurda giriş yaptı.

Valilik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Afyonkarahisar Asker Alma Bölge Başkanlığındaki 2 askerin Kovid-19 testi pozitif çıktı. Bu askerlerin yanı sıra filyasyon ekiplerince temaslı oldukları belirlenen 1'i astsubay 21 askerin, Organize Sanayi Bölgesindeki KYK'ye ait Tınaztepe Öğrenci Yurdu'nda karantinaya alınmasına karar verildi.

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