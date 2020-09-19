Son dakika haberi... Afyonkarahisar'da 23 asker, KYK yurdunda karantinaya alındı - Son Dakika

Son dakika haberi... Afyonkarahisar'da 23 asker, KYK yurdunda karantinaya alındı

Son dakika gündem haberi: Afyonkarahisar'da 23 asker, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurdunda karantinaya alındı.

Son dakika haberi... Afyonkarahisar'da 23 asker, KYK yurdunda karantinaya alındı, System.String[]

Afyonkarahisar'da 23 asker, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurdunda karantinaya alındı.

Valilik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Afyonkarahisar Asker Alma Bölge Başkanlığındaki 2 askerin Kovid-19 testi pozitif çıktı. Bu askerlerin yanı sıra filyasyon ekiplerince temaslı oldukları belirlenen 1'i astsubay 21 askerin, Organize Sanayi Bölgesindeki KYK'ye ait Tınaztepe Öğrenci Yurdu'nda karantinaya alınmasına karar verildi.

Askerler, karantina sürelerini geçirecekleri yurda minibüsle getirildi.

Maske takan ve sosyal mesafe kurallarına göre koltuklara tekli oturdukları gözlenen askerler, karantinayı geçirecekleri yurda giriş yaptı.

Kredi Yurtlar Kurumu, Valilik, Asker, Afyon, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2020 23:17 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Afyonkarahisar'da 23 asker, KYK yurdunda karantinaya alındı - Son Dakika

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