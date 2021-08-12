Son dakika haberi: Afyonkarahisar'da 3 cenaze 3 acı - Son Dakika

Afyonkarahisar'da 3 cenaze 3 acı

-Küçük bedeni ile dünyanın yükünün altına girdi

-Polis memurunun öldürdüğü eşi, kayınvalidesi ve kayınpederinin cenazesi gözyaşları arasında toprağa verildi

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da polis damadın silahlı saldırısında ölen eşi, kayınpederi ve kayınvalidesi gözyaşları arasında toprağa verildi. Küçük bedeniyle büyük bir yükün altına giren 14 yaşındaki çocuk, anne ve anneannesi ve dedesinin tabutlarını sırtlanarak cenaze aracına kadar taşıdı.

Kent merkezi Örnekevler Mahallesi'nde dün akşam meydana gelen olayda, Konya'nın Akşehir ilçesinde polis memuru olarak görev yapan Atilla ve Gönül Yalçın çifti yaklaşık 2 ay önce şiddetli geçimsizlikten dolayı ayrı yaşamaya başladı. Eşinden şiddet gördüğü öne sürülen Gönül Yalçın, 17 yaşındaki kızı ve 14 yaşındaki oğlunu yanına alarak Afyonkarahisar'da yaşayan babası Nuray Akdeniz'in evine geldi. 2 aydır eşi ve çocuklarından ayrı olan baba Atilla Yalçın eşi ile konuşmak için akşam saatlerinde Afyonkarahisar'a geldi. Burada taraflar arasında tartışma yaşanınca beylik tabancasını çeken Atilla Yalçın iddiaya göre, bisikleti ile evine doğru gelen kayınpederi Nuray Akdeniz'i evinin bir alt sokağından kafasından tek kurşunla vurdu. Ardından eve gelen Yalçın burada eşi Gönül Yalçın ve kayınvalidesi Kadriye Akdeniz'i de ateş ederek öldürdü açtı. Sonrasında evden çıkan Atilla Yalçın olay yerinden yaklaşık 100 metre ileride cinayeti işlediği tabancasını çenesinin altına dayayarak tek el ateş edip yaşamına son verdi.

Cenazede gözyaşları sel oldu

Olayın ardından otopsileri tamamlanan Nuray ve Kadriye Adeniz ile kızları Gönül Yalçın'ın cenazeleri ailelerine teslim edildi. Katliama kurban giden anne, baba ve kızları için Paşa Cami'nde cenaze namazı kılında. Gözyaşlarının sel olduğu cenaze namazına aile yakınları ile birlikte Gönül Yalçın'ın 14 yaşındaki oğlu Furkan Ege ile 17 yaşındaki kızları Buse Nur Yalçın da katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Kadriye Akdeniz'in cenazesi Afyonkarahisar Asri Mezarlığı'na, Nuray Akdeniz ile kızı Gönül Yalçın'ın cenazeleri ise defin edilmek üzere Bayraktepe Mezarlığı'na gönderildi.

Hiçbir yük bu kadar ağır olmadı

Cenaze namazının ardından tabutların taşınması esnasında 14 yaşındaki oğlu Furkan Ege belki de dünyanın en büyük yüklerinden birinin altına girerek annesi, anneannesi ve dedesinin tabutlarını yakınları ile birlikte sırtlandı. Tabutların altına giren Furkan Ege cenazelerin, cenaze araçlarına kadar taşınmasına yardım etti.

Katliama gerçekleştiren şahıs akşam saatlerinde toprağa verilecek

Aile ve sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'ne bağlı sosyal-psikolojik destek ekipleri de katledilen ailenin çocukları başta olmak üzere yakınlarını yalnız bırakmadı.

Öte yandan, eşi, kayınvalidesi ve kayınpederini öldüren ve daha sonra intihar eden polis memuru Atilla Yalçın'ın cenazesinin ise akşam saatlerinde Çay ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.