Son dakika haberi! Afyonkarahisar'da 5 öğrencinin öldüğü kazanın davasında tahliye edilen sanığa gözaltı - Son Dakika
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Son dakika haberi! Afyonkarahisar'da 5 öğrencinin öldüğü kazanın davasında tahliye edilen sanığa gözaltı

15.03.2022 13:29
Son dakika haberi! Afyonkarahisar'da 5 öğrencinin öldüğü kazanın davasında tahliye edilen sanığa gözaltı

Son dakika gelişmesine göre Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesinde, 5 öğrencinin hayatını kaybettiği trafik kazasına ilişkin davada tahliyesine itiraz edilen sanık gözaltına alındı.

Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesinde, 5 öğrencinin hayatını kaybettiği trafik kazasına ilişkin davada tahliyesine itiraz edilen sanık gözaltına alındı.

Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, 14 Mart'ta yapılan 2. duruşmada sanık A.Ş'nin tutukluluk halinin devamına karar verildiği belirtildi.

Taşıyıcı firma sahibi sanık İsmail D'nin ise tahliye edildiği aktarılan açıklamada, "Katılanlar vekili ve savcılık tarafından sanık İsmail D. hakkındaki tahliye kararına itiraz edildi. İtiraz kabul edilerek sanık hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı. Sanık gözaltına alındı." ifadeleri kullanıldı.

Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesi Çatağıl köyü yakınlarında ilkokul öğrencilerini taşıyan Adalettin Ş. (53) idaresindeki 03 UU 567 plakalı minibüs, 11 Ekim'de sabah saatlerinde devrilmiş, kazada öğrencilerden İsmail (11), Nisa (14) ve Teslime Eser (13), Melisa Nur Demirel (14) ile Damla Duran (11) hayatını kaybetmiş, yaralanan 5 öğrenci hastanelere kaldırılmıştı.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanık araç sahibi İ.D'nin tahliyesine, sürücü A.Ş'nin ise tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı ertelenmişti.

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Cumhuriyet, Karahisar, 14 Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Afyonkarahisar'da 5 öğrencinin öldüğü kazanın davasında tahliye edilen sanığa gözaltı - Son Dakika


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