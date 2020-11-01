Son dakika haberi! Afyonkarahisar'da bir beldede uygulanan Kovid-19 karantinası kaldırıldı - Son Dakika

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesine bağlı Akharım beldesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan karantina sona erdirildi.

Sandıklı Kaymakamlığından yapılan açıklamada, "İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, 16 Ekim'den itibaren Akharım beldesinde uygulanan Kovid-19 karantinasının, yaşanan olumlu gelişmelerin ardından kaldırılmasına karar vermiştir." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, ayrıca, beldedeki kıraathane, çay bahçesi, kafeteryalar, köy odaları ile halk pazarının faaliyetlerinin 15 gün daha durdurulmasına karar verildiği belirtildi.