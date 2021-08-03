AFYONKARAHİSAR - Bir besihanede çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde bir besihanede çıkan yangın, söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Yunus Emre Mahallesi'nde Ramazan ile Ali İhsan Karakuş'a ait evin avlusundaki besihanede henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Besihanede çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle avludaki saman balyaları ile başka bir besihaneye sıçradı.

İtfaiye ekipleri vatandaşlara birlikte, iş makinesi ve beton mikseriyle yangını söndürmek için müdahalede bulundu.

Yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alınan yangın, hasara yol açtı.