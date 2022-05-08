Son dakika haberi... Afyonkarahisar'da boş bir evde çıkan yangın hasara yol açtı - Son Dakika
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Son dakika haberi... Afyonkarahisar'da boş bir evde çıkan yangın hasara yol açtı

08.05.2022 15:36
Son dakika haberi... Afyonkarahisar'da boş bir evde çıkan yangın hasara yol açtı

Son dakika gelişmesine göre Afyonkarahisar'da boş bir evde çıkan ve 3 eve daha sıçrayan yangında hasar meydana geldi.

Afyonkarahisar'da boş bir evde çıkan ve 3 eve daha sıçrayan yangında hasar meydana geldi.

Fakıpaşa Mahallesi'nde boş bir evin üst katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın 3 eve daha sıçradı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık personeli sevk edildi.

Can kaybının yaşanmadığı, yangında evler kullanılamaz hale geldi.

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Karahisar, Yangın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Afyonkarahisar'da boş bir evde çıkan yangın hasara yol açtı - Son Dakika


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