Son dakika haberi... Afyonkarahisar'da boş bir evde çıkan yangın hasara yol açtı - Son Dakika

Afyonkarahisar'da boş bir evde çıkan ve 3 eve daha sıçrayan yangında hasar meydana geldi.

Fakıpaşa Mahallesi'nde boş bir evin üst katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın 3 eve daha sıçradı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık personeli sevk edildi.

Can kaybının yaşanmadığı, yangında evler kullanılamaz hale geldi.