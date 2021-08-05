Son dakika haberi... Afyonkarahisar'da çıkan kuru ot yangını ormanlık alana ulaşmadan söndürüldü - Son Dakika

Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde arazide çıkan kuru ot yangını ormanlık alana ulaşmadan söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Eber ile Pınarkaya köyleri arasındaki kuru otlar henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ile Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.

Ekipler, yaklaşık 2 saatlik müdahalenin ardından yangını ormanlık alana ulaşmadan kontrol altına aldı.