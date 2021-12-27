Son dakika haberi: Afyonkarahisar'da devrilen otomobildeki çocuk öldü, anne ve baba yaralandı - Son Dakika

Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde, otomobilin devrilmesi sonucu 7 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti, anne ve babası yaralandı.
Arif Kökten idaresindeki 07 AJE 062 plakalı otomobil, Afyonkarahisar- Konya kara yolu Kadıköy mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi. Refüje çarpan otomobil, yol kenarındaki tarlaya girdi.
Kazada sürücü ile eşi Sultan ve oğlu Muhammed Ali Kökten yaralandı.
Çay Devlet Hastanesine sevk edilen yaralılardan Muhammed Ali Kökten, müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.
Kaynak: AA
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