Son dakika haberi... Afyonkarahisar'da düzenlenen FETÖ operasyonunda 3 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Afyonkarahisar'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Edirne ve Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından FETÖ'ye yönelik soruşturmalar kapsamında, Afyonkarahisar merkezde ikamet eden eski askeri okul öğrencisi Y.A, inşaat mühendisi M.Ş. ve İscehisar'da yaşayan, 2016 yılında araştırma görevlisiyken istifa eden İ.Ö, İscehisar İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Tem Şube Müdürlüğü görevlilerince yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında işlemlerin sürdüğü öğrenildi.