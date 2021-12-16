Son dakika haberi: Afyonkarahisar'da "En İyi Narkotik Polisi Anne" eğitimi verildi - Son Dakika

İçişleri Bakanlığı koordinesinde yürütülen "En İyi Narkotik Polisi Anne" projesi kapsamında Afyonkarahisar'da öğretmen ve velilere eğitim verildi.

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde Afyon Lisesi toplantı salonundaki programda, narkotik polisleri, proje kapsamında madde bağımlılığı ve uyuşturucuyla mücadele konularında öğretmen ve velilere sunum yaptı.

Sunumlarda projeyle uyuşturucu kullanımının erken dönemde tespitinin önemi aktarıldı.

Programda ayrıca İçişleri Bakanlığı tarafından geliştirilen UYUMA (Uyuşturucuyla Mücadele Uygulaması) tanıtıldı.

İl Milli Eğitim Şube Müdürü Murat Diktaş, yaptığı açıklamada, En İyi Narkotik Polisi Anne projesi kapsamında eğitim veren İl Emniyet Müdürlüğü narkotik polislerine ve eğitimine katılan öğretmen ve velilere teşekkür etti.