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Son dakika haberi: Afyonkarahisar'da evde ölü bulunan kadının kayınbiraderi de tutuklandı - Son Dakika

Son dakika haberi: Afyonkarahisar'da evde ölü bulunan kadının kayınbiraderi de tutuklandı

31.01.2022 16:33
Son dakika haberi: Afyonkarahisar'da evde ölü bulunan kadının kayınbiraderi de tutuklandı

Son dakika gündem haberine göre Afyonkarahisar'ın Bayat ilçesinde evinde ölü bulunan kadının kayınbiraderi de tutuklandı.

Afyonkarahisar'ın Bayat ilçesinde evinde ölü bulunan kadının kayınbiraderi de tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şubesi ile Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Hacer Evlice cinayetine ilişkin soruşturma kapsamında kadının kayınbiraderi B.E, diğer oğlu M.E. ile komşusu H.M'yi de gözaltına aldı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından İscehisar Adliyesi'ne sevk edildi.

Zanlılardan kadının kayınbiraderi B.E, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Oğlu M.E. ile komşusu H.M, ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan Adli Tıp Kurumundan rapor beklendiği, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

Olay

Bayat ilçesinde köftecilik yapan A.E. (35), 25 Ocak'ta 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak, Hürriyet Mahallesi Bağlar Sokak'taki müstakil evlerine hırsızlık amacıyla giren kimliği belirsiz kişi veya kişilerce annesi Hacer Evlice'yi (58) boğazından kesici aletle öldürdüğü ihbarında bulunmuştu.

Yapılan incelemenin ardından Hacer Evlice'nin cesedi, otopsi yapılmak üzere Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ndeki Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılmış, oğlu A.E. ise ifadesi alınmak üzere ilçe emniyete götürülmüştü.

Hacer Evlice ise otopsi işlemlerinin ardından ilçede defnedilmişti. Dün de gözaltı kararı verilen kadının birlikte yaşadığı oğlu A.E, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

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Cinayet Büro Amirliği, Olay Yeri İnceleme, Emniyet Müdürlüğü, Karahisar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Afyonkarahisar'da evde ölü bulunan kadının kayınbiraderi de tutuklandı - Son Dakika


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