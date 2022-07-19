İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında "FETÖ'ye üye olmak" suçundan aranan M.D. ile A.Ö'yü yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Cumhuriyet, Karahisar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi | Afyonkarahisar'da FETÖ operasyonunda yakalanan 2 kişiden biri tutuklandı - Son Dakika

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