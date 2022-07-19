Son dakika haberi | Afyonkarahisar'da FETÖ operasyonunda yakalanan 2 kişiden biri tutuklandı - Son Dakika
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Son dakika haberi | Afyonkarahisar'da FETÖ operasyonunda yakalanan 2 kişiden biri tutuklandı

19.07.2022 20:07
Son dakika haberi | Afyonkarahisar'da FETÖ operasyonunda yakalanan 2 kişiden biri tutuklandı

Gelen son dakika haberine göre Afyonkarahisar'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Afyonkarahisar'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında "FETÖ'ye üye olmak" suçundan aranan M.D. ile A.Ö'yü yakalamak için çalışma başlattı.

Ekipler, 2 şüpheliyi kentteki adreslerinde gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen zanlılardan M.D, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı. A.Ö, ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Cumhuriyet, Karahisar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Afyonkarahisar'da FETÖ operasyonunda yakalanan 2 kişiden biri tutuklandı - Son Dakika

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