Son dakika haberi: Afyonkarahisar'da hırsızlık iddiasıyla 4 zanlı tutuklandı - Son Dakika

Afyonkarahisar'da hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 7 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çay ve Sultandağı ilçelerinde E.Y, E.Ü, D.Y, M.A.S, A.R.K, E.G. ve E.A'nın ev, iş yeri ve bağ evlerinden hırsızlık yaptıklarını tespit etti.

Yapılan teknik ve fiziki takip sonrası ekipler, Sultandağı, Çay ilçesi Yeşilyurt köyünde ve Konya'nın Akşehir ilçesinde 7 ev ve iş yerine operasyon düzenledi.

Operasyonda 7 şüpheli gözaltına alınırken, yapılan aramalarda bir elektrikli motosiklet, 4 televizyon, bir su motoru, 4 motorlu testere, 2 matkap, 42 tabanca mermisi ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan E.Y, D.Y, M.A.S. ve A.R.K, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, E.G, E.A ve E.Ü serbest bırakıldı.