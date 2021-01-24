Son dakika haberi: Afyonkarahisar'da iki katlı ahşap binada çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

Afyonkarahisar'ın Sadıklı ilçesinde iki katlı ahşap binada çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Hisar Mahallesi Kızık Sokak'ta sabah saatlerinde iki katlı ahşap binanın çatısı, henüz bilinmeyen nedenle yanmaya başladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ile polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik çalışması sonucu yangın söndürüldü.

Öte yandan binada uzun süredir kimsenin yaşamadığı öğrenildi.