Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada bir kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.
Tuncay Kuzpınar idaresindeki 03 AV 044 plakalı otomobil, Çiğiltepe köyü mevkisinde karşı şeride geçerek Ali Kıray yönetimindeki 34 CAZ 783 otomobille çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle 03 AV 044 plakalı otomobil ikiye bölündü.
Kaza yerine jandarma, trafik ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücüler ile Selma Kıray ve Hüseyin Kuzpınar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Yaralılardan Hüseyin Kuzpınar, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › AFYONKARAHİSAR - İki otomobilin çarpışması sonucu bir kişi öldü, 3 kişi yaralandı - Son Dakika