Son dakika haberi! Afyonkarahisar'da işçi servisi kaza yaptı: 10 yaralı - Son Dakika
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Son dakika haberi! Afyonkarahisar'da işçi servisi kaza yaptı: 10 yaralı

20.10.2022 10:13
Son dakika haberi! Afyonkarahisar'da işçi servisi kaza yaptı: 10 yaralı

Son dakika habere göre Afyonkarahisar'da işçileri taşıyan bir servis aracı ile otomobilin karıştığı kazada 10 kişi yaralandı.

Afyonkarahisar'da işçileri taşıyan bir servis aracı ile otomobilin karıştığı kazada 10 kişi yaralandı.

Olay, Afyonkarahisar- Ankara karayolunda sabah saat 08.00 sularında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, işçileri taşıyan minibüs ile bir otomobil henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü kazaya karıştı. Kazada minibüs refüjü aşarak 4 metrelik şarampole uçtu. Otomobil ise refüje çıktı. Olay sonrası çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgede yaralılara ilk müdahalenin yapılmasının ardından yaralılar hastaneye sevk edildi. Olayla ilgili polisin çalışması devam ediyor. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA
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Karahisar, Ankara, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi! Afyonkarahisar'da işçi servisi kaza yaptı: 10 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberi! Afyonkarahisar'da işçi servisi kaza yaptı: 10 yaralı - Son Dakika
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