Afyonkarahisar'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele tedbirleri kapsamında karantina kurallarını ihlal ederek Kredi Yurtlar Kurumuna (KYK) ait yurda yerleştirilenlerin sayısının 4'e çıktığı bildirildi.
İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi tarafından pandemiyle mücadelede sosyal izolasyonu sağlamak ve virüsün yayılımını önlemek amacıyla yurtta karantina uygulaması başlatıldı.
Kentte yapılan denetimlerde evde karantina tedbirlerine uymadığı tespit edilen kişiler, Valilik tarafından karantina yurdu olarak belirlenen Organize Sanayi Bölgesi'ndeki Tınaztepe Yurdu'nda gözetim altına alınıyor.
İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, kentte karantina tedbirlerini ihlal edip Tınaztepe Yurdu'na yerleştirilenlerin sayısı 4'e yükseldi.
Haber Yayın Tarihi: 15.09.2020 14:45 - Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi: Afyonkarahisar'da karantina kurallarına uymayıp öğrenci yurduna yerleştirilenler 4'e çıktı - Son Dakika