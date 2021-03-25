Afyonkarahisar'ın Çobanlar ilçesinde ruhsatsız tabancayla kayınpederini kazara başından yaraladığı öne sürülen kişi, gözaltına alındı.
İddiaya göre, A.Y, (27) ilçe merkezinde katıldığı nikah töreninin ardından gelin ve damadı Kocaöz beldesi Atatürk Mahallesi'ndeki eve getirdikleri esnada belinden çıkardığı ruhsatsız tabancayla havaya ateş etmeye başladı.
Bu sırada tabancadan çıkan mermi kazara kayınpederi Ali A'nın (55) başına isabet etti.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ambulansla, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ) Hastanesine kaldırılan Ali A'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri de ruhsatsız tabancayla birlikte A.Y'yi gözaltına aldı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi! Afyonkarahisar'da kazara kayınpederini yaraladığı iddia edilen zanlı yakalandı - Son Dakika