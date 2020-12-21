Son dakika haberi! Afyonkarahisar'da kısıtlamaya uymayan 91 kişi hakkında işlem yapıldı - Son Dakika

Son dakika haberi! Afyonkarahisar'da kısıtlamaya uymayan 91 kişi hakkında işlem yapıldı

21.12.2020 13:45
Son dakika haberi! Afyonkarahisar'da kısıtlamaya uymayan 91 kişi hakkında işlem yapıldı, System.String[]

Son dakika haber... Afyonkarahisar'da hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında yasağa uymayan 91 kişiye polis tarafından idari yaptırım, cezai işlem uygulandı.

Afyonkarahisar'da hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında yasağa uymayan 91 kişiye polis tarafından idari yaptırım, cezai işlem uygulandı.

Tüm yurtta olduğu Afyonkarahisar'da da İçişleri Bakanlığının talimatıyla Cumartesi ve Pazar günleri sokağa çıkma kısıtlaması uygulandı. Kısıtlamanın başladığı saatten itibaren kent merkezi ve 17 ilçede emniyet ekipleri ile jandarma ekipleri sorumluluk bölgelerinde denetimlerini aralıksız sürdürdü. Kent merkezinde 7 ayrı noktada oluşturulan uygulama noktalarında kısıtlamanın olduğu saatlerde seyir halinde bulunan araçlar durdurularak izin belgeleri soruldu. Sokağa çıkma izni olmayan sürücü ve vatandaşlara ekipler tarafından idari yaptırım uygulandı.

19-20 Aralık Cumartesi ve Pazar günleri sokağa çıkma yasaklarında kent merkezinde 49, Emirdağ da 17, Sandıklı ve Dinar da 7, Çobanlar ve Sinanpaşa da 4, Çay, İscehisar ve Bolvadin ilçelerinde birer kişiye olmak üzere

toplamda 91 kişiye idari yaptırım uygulandığı bildirildi.

Ayrıca Afyonkarahisar'da sokağa çıkma kısıtlamasının başladığı tarihten bugüne kadar 577 kişiye idari yaptırım uygulandığı kaydedildi. - AFYONKARAHİSAR

Son dakika haberi! Afyonkarahisar'da kısıtlamaya uymayan 91 kişi hakkında işlem yapıldı
Son dakika haberi! Afyonkarahisar'da kısıtlamaya uymayan 91 kişi hakkında işlem yapıldı

Cumartesi, Pazar, Polis, Afyon, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Afyonkarahisar'da kısıtlamaya uymayan 91 kişi hakkında işlem yapıldı - Son Dakika


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