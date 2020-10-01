Son dakika haberi: Afyonkarahisar'da Kovid-19 denetimi yapıldı - Son Dakika

Afyonkarahisar'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetim yapıldı.

Vali Gökmen Çiçek, kent merkezindeki denetimlerde vatandaşlardan, maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymaları istedi.

Vatandaşlarla sohbet ederek kuralların önemine dikkati çeken Çiçek, yaptığı açıklamada, salgınla etkili bir şekilde mücadele edebilmek için herkese büyük görev düştüğünü söyledi.

Tedbirlere uyulmadığında koronavirüsün yayılım gösterdiğini aktaran Çiçek, şunları kaydetti:

"Kontrollü sosyal hayatın devamı ile salgınla mücadelede aylardır yoğun mücadelede veren sağlık çalışanlarımız ve kolluk güçlerimize destek olmak için hepimizin üzerine düşeni yapması gerekiyor. Uymadığımız her tedbir başka canların kaybına ve koronavirüsün daha fazla kişiye bulaşmasına zemin hazırlıyor. Aylardır tüm dünya ülkeleriyle birlikte ülkemizde de yoğun mücadele veriliyor. Afyonkarahisar'da da İl Salgın Denetim Merkezi bünyesinde oluşturulan denetim ekipleri aracılığıyla yoğun kontroller gerçekleştiriliyor. Bizler de sağlık için alınan tedbirlere uyarak bu mücadeleye destek olalım."

Vali Gökmen Çiçek, vatandaşlara maske ve dezenfektan dağıtarak, alınan tedbirler konusunda herkesin duyarlı olması gerektiğini anlattı.

Öte yandan, denetimlerin kaymakamlıkların koordinasyonunda bütün ilçelerde yapıldığı öğrenildi.