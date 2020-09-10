Son dakika haberi! Afyonkarahisar'da Kovid-19 karantina kurallarına uymayanlar KYK yurtlarına yerleştirilecek - Son Dakika

Vali Gökmen Çiçek, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İlimizde, toplum sağlığını hiçe sayarak karantina ihlali yapan vatandaşlarımızı, KYK yurtlarına alarak karantina sürelerinin tamamlanmasını sağlayacağız. Yurtlarda kalma süreleri boyunca masrafları da kendilerinden tahsil edeceğiz." ifadesini kullandı.

Afyonkarahisar'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) karantina kurallarına uymayanların Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarına yerleştirileceği bildirildi.

Netflix, Beren Saat için cuma olan yayın gününü perşembe olarak değiştirdi