Son dakika haberi | Afyonkarahisar'da Kovid-19 tedavisi gören uzman çavuş hayatını kaybetti

Son dakika gelişmesine göre Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Afyonkarahisar'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gören uzman çavuşun hayatını kaybettiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Afyonkarahisar'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gören uzman çavuşun hayatını kaybettiğini duyurdu. MSB'den yapılan açıklamada, Afyonkarahisar Hava Meydan Komutanlığında görevli Hava Piyade Uzman Çavuş Hüseyin Taşpınar'ın Kovid-19 tedavisi gördüğü Afyonkarahisar Devlet Hastanesinde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı bildirildi. Açıklamada, "Silah arkadaşımıza Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı dileriz." ifadesine yer verildi.

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