Son dakika haberi! Afyonkarahisar'da Kovid-19 tedbirlerine uymayıp kumar oynayan 16 kişiye 19 bin lira ceza - Son Dakika

Son dakika haberi! Afyonkarahisar'da Kovid-19 tedbirlerine uymayıp kumar oynayan 16 kişiye 19 bin lira ceza
10.12.2020 19:33
Son dakika gündem haberi... Afyonkarahisar'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayıp bir binanın bodrum katında kumar oynayan 16 kişiye 19 bin 600 lira ceza kesildi.
Afyonkarahisar'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayıp bir binanın bodrum katında kumar oynayan 16 kişiye 19 bin 600 lira ceza kesildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Mahallesi'nde bir binanın bodrum katında kumar oynandığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Harekete geçen polis ekipleri, adrese yapılan baskında Kovid-19 önlemlerine rağmen 3 masa etrafında 16 kişinin kumar oynadığını tespit etti. Ekipler, adreste bulunan 16 kişiye toplam 19 bin 600 lira para cezası kesti.
Mekanın sorumluları N.A, S.Ö. ile C.K. hakkında ise "kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak" suçundan adli işlem yapıldı.
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