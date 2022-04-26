Son dakika haberi! Afyonkarahisar'da marketten cep telefonu çalan zanlı tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberi! Afyonkarahisar'da marketten cep telefonu çalan zanlı tutuklandı

26.04.2022 20:23
Son dakika haberi! Afyonkarahisar'da marketten cep telefonu çalan zanlı tutuklandı

Gelen son dakika haberine göre Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde bir marketten cep telefonu çaldığı belirlenen zanlı tutuklandı.

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde bir marketten cep telefonu çaldığı belirlenen zanlı tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ethem Kelekçi Mahallesi'nde bir marketten cep telefonu çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, güvenlik kamaralarından cep telefonunu çalan şüphelinin M.E. olduğunu tespit etti.

Adresinde gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

M.E. çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

YORUMLAR
500
Tanınmış kişilere şantajdan gözaltına alınan kadın serbest bırakıldı Tanınmış kişilere şantajdan gözaltına alınan kadın serbest bırakıldı

Emniyet Müdürlüğü, Karahisar, Hisarcık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Afyonkarahisar'da marketten cep telefonu çalan zanlı tutuklandı - Son Dakika


Son Dakika
20:20 Rusya lideri Putin'den olumlu sinyal: Kiev'in anlaşma konusundaki tutumu olumlu yönde değişti
20:09 Arda Turan futboldan sonraki yeni mesleği için ekibini hazırlıyor!
19:48 Vitor Pereira'yı mumla aratacak bir hoca gündemde
19:43 Mersin'de özel bir kreşte skandal görüntüler! Öğrencilere zorla yemek yediren bakıcı hakkında soruşturma başlatıldı
19:39 Manisa'da 22 yaşındaki genç otel odasında ölü bulundu
19:36 Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 2 yıl sonra Büyükelçiler törende maske takmadı
19:20 Tortum Şelalesi'nin kuruduğunu iddia eden Şahan Gökbakar'a başkandan videolu yanıt
19:14 Fenerbahçe'den resmi teknik direktör açıklaması geldi!
19:13 "Türkiye'nin ömrü de uzun değildir" açıklamasında bulunan HDP'li Ömer Öcalan'a soruşturma başlatıldı!
18:14 Son Dakika: Pençe-Kilit Operasyon Bölgesi'nde bir Mehmetçiğimiz şehit oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.04.2022 20:29:22. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haberi! Afyonkarahisar'da marketten cep telefonu çalan zanlı tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement