Son dakika haberi! Afyonkarahisar'da maske takmayan 20 kişiye 18 bin lira ceza uygulandı
Son dakika gündem haberi... Afyonkarahisar'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ederek maske takmayan 20 kişiye 18 bin lira ceza yazıldı.
Afyonkarahisar'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ederek maske takmayan 20 kişiye 18 bin lira ceza yazıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü motosikletli polis timleri, sorumluluk alanlarında Kovid-19 denetimi gerçekleştirdi.
Ekipler, kentteki denetimlerde maske, sosyal mesafe ve hijyen kuralları hakkında vatandaşa uyarılarda bulundu.
Denetimler sırasında maske takmadıkları belirlenen 20 kişiye toplam 18 bin lira para cezası uygulandı.
Afyon, Güncel, Son Dakika
Haber Yayın Tarihi: 17.09.2020 10:19 - Kaynak: AA
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