Son dakika haberi! Afyonkarahisar'da meslek lisesi öğretmenleri, pedallı dezenfektan standı üretiyor - Son Dakika

Son dakika haberi! Afyonkarahisar'da meslek lisesi öğretmenleri, pedallı dezenfektan standı üretiyor

12.10.2020 16:29
Son dakika haberi! Afyonkarahisar'da meslek lisesi öğretmenleri, pedallı dezenfektan standı üretiyor, System.String[]

Son dakika gündem haberi... Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde meslek lisesi öğretenleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kentteki bütün okullarda kullanılmak üzere pedallı dezanfektan standı üretiyor.

Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde meslek lisesi öğretenleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kentteki bütün okullarda kullanılmak üzere pedallı dezanfektan standı üretiyor.

Şehit Ahmet Şahin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Makine Teknolojisi öğretmenleri, teknisyenlerle birlikte ilçedeki bütün okullara pedallı dezanfektan standı üretmeye başladı.

Çay İlçe Milli Eğitim Müdürü Akif Türk, AA muhabirine, Kovid-19 salgını nedeniyle pedallı dezenfektan standı üreren meslek lisesi öğretmenleri ile teknisyenlerinin büyük fedakarlık örneği gösterdiğini söyledi.

İlçedeki bütün okulların pedallı dezenfektan stantlarını öğretmenler ile teknisyenlerinin üreteceğini dile getiren Türk, şunları kaydetti:

"Üretilen standın sağlam olması ve anasınıfı öğrencilerimizin kullanımına uygun boyutta üretilebiliyor olması, piyasada satılan diğer stantlara göre avantaj sağlamaktadır. Bölgemizin ihtiyaçlarına çözüm getirmek adına öğretmenlerimiz farklı konularda halen çalışmaktadır. Bu ihtiyaçlar devam ettikçe meslek lisesi olarak farklı üretim aşamaları da geçmek istiyoruz. Bu projede görev alan Şehit Ahmet Şahin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenleri ve teknisyenlerine teşekkür ediyoruz."

Meslek Lisesi, Atama, Afyon, Çay, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Afyonkarahisar'da meslek lisesi öğretmenleri, pedallı dezenfektan standı üretiyor - Son Dakika

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