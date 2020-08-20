Son dakika haberi | Afyonkarahisar'da ormanlık alanlarda ateş yakılması yasaklandı - Son Dakika

Son dakika haberi | Afyonkarahisar'da ormanlık alanlarda ateş yakılması yasaklandı

Gelen son dakika haberlerine göre Afyonkarahisar'da ormanlık alanlarda ateş yakılması yasaklandı -Orman Yangınları ile Mücadele Komisyonu kararları yayınlandı -Kentte son 10 yılda çıkan 150 orman yangınında 18 bin dekar alan zarar gördü Afyonkarahisar Orman Yangınları ile Mücadele Komisyonu tarafından yangınlar ile...

Afyonkarahisar'da ormanlık alanlarda ateş yakılması yasaklandı

-Orman Yangınları ile Mücadele Komisyonu kararları yayınlandı

-Kentte son 10 yılda çıkan 150 orman yangınında 18 bin dekar alan zarar gördü

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar Orman Yangınları ile Mücadele Komisyonu tarafından yangınlar ile mücadele kapsamında mesire ve piknik alanları hariç ormanlık alanlarda ve bu alanlara 4 kilometre mesafede ateş yakılması yasaklandı. Kentte ayrıca son 10 yılda çıkan 150 orman yangınında ise 18 bin dekarlık alanın zarar gördüğü belirtildi.

Afyonkarahisar Orman İşletme Müdürü Gökhan Us, düzenlediği basın toplantısında "İl Orman Yangınları ile Mücadele Komisyonu'nun aldığı kararları açıkladı. Son günlerde ülke genelinde yaşanan orman yangınlarının büyük çoğunluğunun insan kaynaklı olduğunu hatırlatan Us, komisyon olark aldıkları kararlar ile bunun önüne geçmek istediklerini ifade etti.

Us, "Ülkemiz genelinde son günlerde insan kaynaklı Orman Yangınlarında artış olduğu gözlemlenmiş olup İçişleri Bakanlığımızın Orman Yangınları Genelgesi gereğince yürürlüğe giren orman yangınlarının önlenmesi ve söndürülmesinde görevlilerin görecekleri işler hakkında 'Orman Yangınlarını Önleme ve Mücadele Komisyonu' Afyonkarahisar Vali Vekili Nurullah Kaya başkanlığında toplandı. Toplantı da Afyonkarahisar'da mesire yerlerinde 1 Ekim 2020 tarihine kadar 09: 00-20: 00 saatleri arasında ateş yakmanın serbest bırakılarak, geriye kalan diğer ormanlık alanlarda ve ormanlık alanlara 4 kilometre mesafede ateş yakılması yasaklandı. Ayrıca Erkmen-Çakırköy arasında bulunan 'Zafer Bal Ormanı' ve bu bölgedeki orman alanlarına girişler yasaklanmıştır. Mesire yerleri, tabiat parkı ve milli park sınırları dışındaki orman alanlarında ateş yakmak yasaklanmıştır" dedi.

"Afyonkarahisar'da bu yıl 4 orman yangını meydana geldi

Kentte son 10 yılda meydana gelen orman yangınları hakkında da bilgilere veren Us, Afyonkarahisar'da son 10 yılda 150 adet orman yangını çıktığını kaydetti. US açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"Yaklaşık 18 bin dekarlık alanda bir alan yanmıştır. Genelde Afyon iklim itibariyle yangına hassas bölge olmayıp örtü yangını şeklinde ciddi büyük yangınlarımız olmadı. Bu sene çok şükür ilimizde 4 tane yangınımız var. Toplam 7,31 hektarlık alanda yangınımız söz konusu oldu. 7 gün 24 saat bekleyen ekiplerimizle birlikte aldığımız ihbar ve değerlendirmelerde anında müdahalelerle çok büyük bir yangına sebebiyet vermeden ekiplerimiz hızlı bir şekilde yangınlara müdahale ederek büyük bir yangına sebebiyet vermedik. Halkımızın ormanlara ve ağaçlara olan duyarlılığını biliyoruz. Sağ olsun Afyon halkı bu konuda bizim arkamızda desteğini esirgemiyorlar. Bizde bu destekle birlikte hareket ediyoruz."

Son dakika haberi | Afyonkarahisar'da ormanlık alanlarda ateş yakılması yasaklandı

Afyon, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2020 15:08

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Son dakika haberi | Afyonkarahisar'da ormanlık alanlarda ateş yakılması yasaklandı - Son Dakika
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