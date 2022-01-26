Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde bir otelin çatısında çıkan yangın hasara yol açtı.
İncili Mahallesi Eskişehir Caddesi'ndeki 5 katlı bir otelin çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin yaklaşık 3 saatlik müdahalesinin ardından yangın söndürüldü.
Yangın nedeniyle otelde büyük çapta hasar meydana geldi.
Kaynak: AA
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