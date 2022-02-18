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Son dakika haberi! Afyonkarahisar'da otomobilin yolda yürüyen kadına çarpma anı güvenlik kamerasında - Son Dakika

Son dakika haberi! Afyonkarahisar'da otomobilin yolda yürüyen kadına çarpma anı güvenlik kamerasında

18.02.2022 18:45
Son dakika haberi! Afyonkarahisar'da otomobilin yolda yürüyen kadına çarpma anı güvenlik kamerasında

Edinilen son dakika haberine göre Afyonkarahisar'da otomobilin yolda yürüyen kadına çarptığı kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Afyonkarahisar'da otomobilin yolda yürüyen kadına çarptığı kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

R.B.T. (24) idaresindeki 03 ADG 475 plakalı otomobil, Erkmen beldesi Aile Sağlığı Merkezi önündeki sokak yolunda önce elinde poşetle yürüyen Emine Erol'a ardından elektrik panosuna çarparak kaldırıma çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Vücudunda kırıklar olduğu öğrenilen yaralı kadın ambulansla, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ) Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekiplerince gözaltına alınan otomobil sürücüsünün alkollü olduğu belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen R.B.T, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğimce tutuklandı.

Kaza anı, bir binanın güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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Karahisar, Otomobil, Polis, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Afyonkarahisar'da otomobilin yolda yürüyen kadına çarpma anı güvenlik kamerasında - Son Dakika


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