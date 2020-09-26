Son Dakika: Polisten kaçak sigara ve cinsel içerikli hap operasyonu - Son Dakika

Son Dakika: Polisten kaçak sigara ve cinsel içerikli hap operasyonu

Son dakika 3. sayfa haberi: Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde kaçakçılara yönelik düzenlenen operasyonda 5 bin 600 doldurulmuş makaron ile 417 adet gümrük kaçağı cinsel içerikli hap ele geçirildi.

Son Dakika: Polisten kaçak sigara ve cinsel içerikli hap operasyonu, System.String[]

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde kaçakçılara yönelik düzenlenen operasyonda 5 bin 600 doldurulmuş makaron ile 417 adet gümrük kaçağı cinsel içerikli hap ele geçirildi. Operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.

Olay Şuhut ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri tarafından sigara kaçakçılığının önlenmesi amacıyla yürütülen çalışmada Şuhut ilçesinde şüpheli görülen bir iş yerinde arama yaptı. Aramalarda 49 kilogram kıyılmış tütün, 5 bin 600 doldurulmuş makaron, 94 gümrük kaçağı puro, 10 kilo 160 gram gümrük kaçağı çay ile 417 adet gümrük kaçağı cinsel içerikli hap ele geçirdi. Operasyon sonrası H.Ç., B.T., F.Ç., ve Ş.Ç., isimli şahıslar gözaltına alındı.

Olayla ilgili başlatılan inceleme devam ediyor. - AFYONKARAHİSAR

Son Dakika: Polisten kaçak sigara ve cinsel içerikli hap operasyonu

Emniyet Müdürlüğü, Sigara, Şuhut, Afyon, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2020 11:09 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son Dakika: Polisten kaçak sigara ve cinsel içerikli hap operasyonu - Son Dakika

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