AFYONKARAHİSAR'da sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde polis ekipleri, sürücüleri ve yayaları, evlerine gitmeleri yönünde uyardı.
*- Saat 21.00'den sonra sokakta olanlara belge kontrolü yapıldı.Koronavirüs tedbirleri kapsamında ülke genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması, saat 21.00 itibarıyla Afyonkarahisar'da da başladı. Zafer Meydanı'nda ve şehrin birçok kavşak noktasında araç ve yaya trafiği, kısıtlama öncesinde durma noktasına geldi. Afyonkarahisar Belediyesi temizlik ekipleri sokakları temizlerken, belediyenin dezenfektan ekipleri de çöp tenekelerini dezenfekte etti.
İl Emniyet Müdürlüğü tarafından, şehirlerarası yollar dahil olmak üzere kentte 7 uygulama noktası oluşturuldu. Kısıtlama öncesinde polis ekipleri, sürücüleri ve yayaları, evlerine gitmeleri yönünde uyardı. Kısıtlamanın başladığı saat 21.00'den sonra polis ekipleri sokakta olanların izin belgelerini kontrol etti. İzin belgesi olmayanlara da tutanak tutuldu.
Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi! Afyonkarahisar'da sokağa çıkma kısıtlaması başladı - Son Dakika