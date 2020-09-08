Son dakika haberi: Afyonkarahisar'da termal otelde konaklayan kişi havuzda ölü bulundu - Son Dakika

Öte yandan, Çoşkun'un alzaymır hastası olduğu ve kronik rahatsızlıklarının bulunduğu öğrenildi.

Yapılan incelemenin ardından Coşkun'un cenazesi, otopsi yapılmak üzere Afyonkarahisar Devlet Hastanesine götürüldü.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İddiaya göre, Demirçevre Mahallesi'nde termal bir otele Tekirdağ 'dan ailesiyle tatile gelen Fikri Coşkun, aile fertlerinin kent merkezine gezmeye gittiği sırada odanın içerisindeki termal havuza girdi.

Kılıçdaroğlu ile programındaki kahkahası tepki çeken Buket Aydın, "AK Partili misiniz?" sorusunu yanıtladı

Meteoroloji, 5 il için kuvvetli sağanak yağış uyarısında bulundu

İkinci koronavirüs dalgası, kış ayları yerine gelecek ilkbaharda ortaya çıkabilir

Erol Mütercimler, imam hatiplilere karşı sarf ettiği sözlerden dolayı özür diledi

Çağlar Söyüncü, Premier Lig'de 2019/20 sezonunun en iyi 11'ine seçildi

Beşiktaş, Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Josef de Souza ile anlaşma sağladı

Fenerbahçe, Edinson Cavani için 5 milyon euroluk teklif yaptı