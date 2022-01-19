AFYONKARAHİSAR - Tırın traktöre çarptığı kaza anı güvenlik kamerasında - Son Dakika

Afyonkarahisar'da tırın traktöre çarptığı kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
Alınan bilgiye göre, 20 Aralık'ta Afyonkarahisar - Konya kara yolu Sülümenli kavşağında sürücülerinin ismi öğrenilemeyen tır, kavşaktan dönmek isteyen traktöre çarptı.
Kazada, yaralanan traktör sürücüsü Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırılmıştı.
Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı
Görüntülerde kavşağa girmeye çalışan traktöre, tırın çarpması yer alıyor.
Kaynak: AA
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