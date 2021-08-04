Son dakika haberi... AFYONKARAHİSAR - Uyuşturucu operasyonu drone ile havadan görüntülendi - Son Dakika

Afyonkarahisar'ın Çobanlar ilçesinde 72 kilogram esrar ile 15 bin 894 kök Hint keneviri ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile Çobanlar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede Hint keneviri yetiştirildiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, tespit edilen adreste, bahçe ve mısır tarlasında yaptığı aramalarda, 72 kilo 100 gram esrar ile 15 bin 894 kök Hint keneviri ele geçirdi.

Operasyonda Z.U, R.U. ile M.U'ya "uyuşturucu madde ticareti yapma" ve "esrar elde etmek amacıyla Hint keneviri yetiştirme" suçlarından işlem yapıldı.

Ekipler, Z.U. ile eşi R.U'yu gözaltına aldı.

Öte yandan, adreste, bahçede ve mısır tarlasındaki operasyon ve Hint keneviri ekili alanlar drone ile havadan görüntülendi.