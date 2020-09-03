Afyonkarahisar'da yön levhası direğine çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Nigar Erbatur (40) idaresindeki 03 ABR 658 plakalı otomobil, Afyonkarahisar- Ankara çevre yolu şehir merkezi girişinde yön levhasının direğine çarptı.
Kazada, otomobil sürücüsü Erbatur, olay yerinde yaşamını yitirdi.
Erbatur'un cenazesi, incelemenin ardından Afyonkarahisar Devlet Hastanesi morguna gönderildi.
Haber Yayın Tarihi: 03.09.2020 12:35 - Kaynak: AA
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