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Son dakika haberi! Afyonkarahisar'da yük treninin kamyonete çarptığı kazada 1 kişi yaralandı - Son Dakika

Son dakika haberi! Afyonkarahisar'da yük treninin kamyonete çarptığı kazada 1 kişi yaralandı

28.09.2021 08:18
Son dakika haberi! Afyonkarahisar'da yük treninin kamyonete çarptığı kazada 1 kişi yaralandı, System.String[]

Son dakika gündem haberi: Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde hemzemin geçitte ekmek taşıyan kamyonete yük treninin çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde hemzemin geçitte ekmek taşıyan kamyonete yük treninin çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

Ahmet Başpınar idaresindeki 03 L 4775 plakalı kamyonete, Zafer Mahallesi Eski Afyon Yolu üzerindeki hemzemin geçitten geçtiği sırada Denizli- Afyonkarahisar seferini yapan yük treni çarptı.

Çarpmanın etkisiyle devrilen kamyonetin sürücüsü yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralı, ambulansla Sandıklı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Son dakika haberi! Afyonkarahisar'da yük treninin kamyonete çarptığı kazada 1 kişi yaralandı
Son dakika haberi! Afyonkarahisar'da yük treninin kamyonete çarptığı kazada 1 kişi yaralandı
Son dakika haberi! Afyonkarahisar'da yük treninin kamyonete çarptığı kazada 1 kişi yaralandı
Son dakika haberi! Afyonkarahisar'da yük treninin kamyonete çarptığı kazada 1 kişi yaralandı
Son dakika haberi! Afyonkarahisar'da yük treninin kamyonete çarptığı kazada 1 kişi yaralandı

Karahisar, Başpınar, Denizli, Afyon, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Afyonkarahisar'da yük treninin kamyonete çarptığı kazada 1 kişi yaralandı - Son Dakika


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