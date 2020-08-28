Son dakika haberi... Afyonkarahisar'daki Anıtkaya Şehitliği'nde anma töreni - Son Dakika

AFYONKARAHİSAR'da, 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında, Anıtkaya Şehitliği'nde anma etkinliği düzenlendi. Etkinlikte, il protokolü, şehit mezarlarına karanfil bıraktı.

Büyük Taarruz'un 98'inci yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, merkeze bağlı Anıtkaya Şehitliği'nde tören düzenlendi. 28 Ağustos 1922'de 13'üncü ve 20'nci Alay'dan şehit olan 12 subay ve 6 er anısına 1924'te yapılan anıttaki törene; Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, İkmal ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Osman Alp, Afyonkarahisar Belediye Başkanı AK Parti'li Mehmet Zeybek, Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanı Albay Hamza Çömez, Hava Meydan Komutanı Albay Özgür Büyüköztürk, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ) Rektörü Prof. Dr. Nurullah Okumuş, Emniyet Müdürü Ali Temiz ve İl Genel Meclisi Başkanı Burhanettin Çoban katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ile başlayan törende, saygı atışı yapıldı ardından İstiklal Marşı okundu. Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından Vali Gökmen Çiçek ve il protokolü, şehitliği ziyaret etti. Protokol üyeleri, şehit mezarlarına karanfil bıraktı.