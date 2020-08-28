Afyonkarahisar'daki Anıtkaya Şehitliği'nde tören yapıldı

Afyonkarahisar'da, 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında Anıtkaya Şehitliği'nde anma etkinliği düzenlendi. Etkinlikte, il protokolü şehit mezarlarına karanfil bıraktı. Büyük Taarruz'un 98. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında; merkeze bağlı Anıtkaya Şehitliği'nde tören düzenlendi. 28 Ağustos 1922 günü 13'üncü ve 20'nci alaydan şehit olan 12 subay ve 6 er anısına 1924 yılında yapılan anıtta gerçekleştirilen törene, Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, İkmal ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Osman Alp, Afyonkarahisar Belediye Başkanı AK Partili Mehmet Zeybek, Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanı Albay Hamza Çömez, Hava Meydan Komutanı Albay Özgür Büyüköztürk, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ) Rektörü Prof. Dr. Nurullah Okumuş, Emniyet Müdürü Ali Temiz ve İl Genel Meclisi Başkanı Burhanettin Çoban katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ile başlayan törende, saygı atışı yapıldı, ardından İstiklal Marşı okundu. Kuran'ı Kerim tilavetinin ardından Vali Gökmen Çiçek ve il protokolü şehitliği ziyaret etti. Protokol üyeleri şehit mezarlarına karanfil bıraktı.